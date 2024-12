2024-12-15 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية في زيارة رسمية. وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجه إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية” .

