2024-12-15 19:18:04 - المصدر: ايشان

قبل أيام قليلة، أعلن الصدر اعتزاله التام، واليوم أصدر ٢٢ توجيها لسرايا السلام، تنص على عدم استخدام السلاح إلا في سوح القتال بسامراء، وعدم رفعه بوجه أي جهة حكومية.. فهل يخشى سيّد الحنانة من “فتنة قادمة”؟. الصدر معروفٌ بأنّه يستبق الأحداث، وبعد مدة من الزمن، يحدث أمرٌ يهم الشأن العراقي، فقبل أيام، اقتربت أيادي بعض […]

ظهرت المقالة ما الذي “يخشاه” الصدر؟.. القائد العام يستبق “الفتنة” بتنظيم سرايا السلام أولاً على ايشان.



