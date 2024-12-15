2024-12-15 19:18:04 - المصدر: ايشان

بعد ساعات على سقوط نظام بشار الأسد، بدأ الكيان الصهيوني استغلال الفراغ الذي شهدته سوريا ليشن هجوماً واسعاً على منشآت الجيش، تزامن مع توغل في هضبة الجولان. رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قال إن كيانه سيواصل التمسك بهضبة الجولان السورية، تمهيدا لما وصفه بـ “الازدهار والاستيطان” فيها. وأضاف أن تعزيز الاستيطان في الجولان “يعني […]

ظهرت المقالة نتنياهو يتمسك بهضبة الجولان تمهيداً للاستيطان والمعارضة السورية تتغاضى أولاً على ايشان.



