هزة أرضية جديدة تضرب الشرقاط

2024-12-15 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، عن تسجيلها هزة أرضية جديدة في قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.

وقال تقرير للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "هزه أرضية تم تسجيلها في جنوب قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر".

يشار الى ان هذه ثالث هزة أرضية يسجلها قضاء الشرقاط في غضون أربعة أيام، وكانت الهزتان السابقتان يومي الخميس والجمعة الماضيين بلغت قوتهما 4.5 و3.7 درجة على التوالي.







