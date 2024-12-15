2024-12-15 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن اطلاق سراح شاب أثار جدلا شعبيا في ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا في العقد الثاني من عمره قام قبل 3 أيام بتمزيق صورة لقادة النصر الشهداء وسط بعقوبة ثم تمكنت قوة امنية من اعتقاله ونقله الى مركز احتجاز أمني للتحقيق".

وأضاف أنه "بعدها انتشرت صورة تظهر تعرضه الى ضرب مبرح ما اثار جدلا شعبيا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ليتبين فيما بعد من خلال تأكيد والده بأن الصورة قديمة وتعود لحادثة قبل عامين وأن نجله مصاب بمرض نفسي وهناك تقارير طبية توثق حالته".

وأشار الى أن "الشاب لم يتعرض الى أي ضرب او اعتداء واليوم تم اصدار قرار قضائي باطلاق سراحه بكفالة مراعاة لوضعه الانساني مع وجود مساعي الى التنازل عن القضايا المرفوعة بحقه"، لافتا الى ان "تأكيد حالة الشاب الصحية هي من دفعت الى تسريع الاجراءات لدواعي انسانية واستجابة لمناشدة ذويه".

وأكد المصدر عدم تعرض الشاب الى أي اعتداء او تعنيف جسدي وأن "ما نشر هي صورة قديمة لحادثة تعرض لها قبل عامين ووالده أكد الامر".

واعلنت شرطة ديالى، يوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، اعتقال شخص قام بتمزيق صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، والنائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال إعلام شرطة ديالى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز شرطة النجدة في ديالى ألقت القبض على شخص أقدم على تمزيق صور لقادة النصر الشهداء في شارع الطابو وسط مدينة بعقوبة وبعد رفع دعوة قضائيّة من قبل المواطنين الى الجهات المختصة لمنع تكرار هكذا تصرفات تهدف الى خلق فتنة وعداء بين المواطنين".