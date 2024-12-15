عطلة رسمية في نينوى هذا الأسبوع لمناسبة دينية خاصة

2024-12-15 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، منح عطلة رسمية لمدة ثلاثةأيام للموظفين والطلبة الإيزيديين بالتزامن مع مناسبة دينية خاصة بالمكونالإيزيدي.

ووجّهالدخيل في إعمام اطلعت عليه وكالة شفق نيوز بمنح عطلة رسمية للموظفين وطلبةالمدارس الإيزيديين لأيام 17 و18 و19 من الأسبوع الجاري ليتسنى لهم الاحتفال بعيدالصيام "روزين ئيزي"، متمنياً لهم عيداً سعيداً.

ويحتفلالإيزيديون بعيد الصوم والذي تسمى باللغة الكوردية "روزين ئيزي" أيالصوم للرب والذي يصادف في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر بحسب التقويم الشرقي.

ويصومونثلاثة أيام متتالية تسبق العيد وفي اليوم الرابع يحتفلون بعيد الصوم، وهذا اليوميطول فيه النهار ويقصر الليل.

ويحتفلالإيزيديون بعدة أعياد سنوياً هي، سرسال، وروزين ئيزي، وجما، وجلى هافين، وجلىزستان، وبيلنده، وخضر إلياس، ويتراوح عدد أيام الاحتفال بها بين يوم واحد وسبعةأيام.