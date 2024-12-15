الشاب "ممزق صورة القادة" ينفي عبر شفق نيوز تعرضه للتعذيب بمركز الشرطة: اعتداءات سابقة (صور)

2024-12-15 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نفى الشاب عبد الله العبيدي الذي اُعتقل لتمزيقه صورة لأبو مهدي المهندسوقاسم سليماني، في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، تعرضه للتعذيب في مركز الشرطة،مؤكداً أنه تعرض للضرب من قبل أشخاص مجهولين قبل أن تخلصه القوات الأمنية.

وقالالعبيدي لوكالة شفق نيوز "لم أتعرض للتعذيب في مركز الشرطة الذي تم إيداعيفيه يوم الجمعة الماضي واليوم تم إطلاق سراحي، والصور المتداولة التقطت لي داخل منزلي وهي قديمة ففيحينها أصابتني حالة من الهستيريا وتم تقييد داخل المنزل للسيطرة عليّ".

وأضاف"قبل أن تعتقلني القوات الأمنية تعرضت للضرب من قبل أشخاص لا أعرفهم بعدتمزيقي للصورة"، مبيناً "كنت مصاب بنوبة غضب عندما مزقت الصورة".