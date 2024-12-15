السوداني يؤكد على وقوف العراق مع وحدة الأراضي السورية
2024-12-15 20:00:05 - المصدر: راي اليوم
ليث الجنيدي/ الأناضول… [+]
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، على وقوف بلاده مع وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وفق بيان صدر عن مكتب السوداني، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان، أنه تم استعراض “العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، والبحث في آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية”.
وبحث الجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة، وخاصة في سوريا، وفق البيان ذاته.
وأكد السوداني، على وقوف بلاده “مع وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وحقوق الأقليات، والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة الصعبة”.