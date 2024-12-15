صندوق العراق للتنمية يعلن إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي

2024-12-15 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملاأكد صندوق العراق للتنمية، اليوم الأحد، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي، فيما أشار إلى إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي، والسعي لتطويره بمشاركة القطاع الخاص.وقال مدير صندوق العراق للتنمية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، نظراً للحاجة الملحّة إلى تطويره والارتقاء بخدماته".وأوضح النجار، أن "صندوق العراق للتنمية يعمل على الاستثمار مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي"، مشيراً إلى أنه "تم إطلاق ثلاث فرص استثمارية لتأسيس ثلاث شركات استثمارية في المجال الطبي، حيث يشارك الصندوق كشريك بنسبة 20% من رأس المال، بهدف تحفيز واستقطاب المستثمرين الأجانب والمحليين لتوسيع حجم الاستثمارات في هذا المجال".وأضاف، أن "الاستثمارات الحالية تعتمد بشكل كبير على الإمكانات الفردية العراقية، ونحن نسعى لتوسيعها من خلال تأسيس شركات ستعمل في التخصصات الطبية المطلوبة، بهدف تقليل الاعتماد على العلاج خارج العراق".وأكد أن "هذه الشركات تسعى إلى تقديم خدمات طبية مماثلة لما يتم تقديمه في الخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة علاجية متقدمة داخل البلاد".