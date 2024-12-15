محافظ نينوى يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام لأبناء المكون الإيزيدي

2024-12-15 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأحد، بتعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام لأبناء المكون الإيزيدي.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ نينوى وجه بإعطاء عطلة رسمية للموظفين وطلبة المدارس من الإخوة الإيزيديين لأيام (17 - 18 - 19) كانون الاول الجاري ليتسنى لهم الاحتفال بعيد الصيام (روزين ئيزي)، متمنين لكافة الإخوة الإيزيديين عيداً سعيداً مبتهلين إلى الباري عزّ وجّل أن يغمر كل العراقيين، بجميع أطيافهم المتآخية بالخير، وأن تملأ الأفراح والمسرات أيامهم وأن يديم نعمته على عراقنا ومحافظتنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار".