وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة
2024-12-15 20:20:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%), وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع البصرة, لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير".
وأضاف، "أصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية".
وشدد الوزير – حسب البيان - على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن، حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%)"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة، بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية".
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%), وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع البصرة, لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير".
وأضاف، "أصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية".
وشدد الوزير – حسب البيان - على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن، حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%)"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة، بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية".