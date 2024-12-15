وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة

2024-12-15 20:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي ‏للمناطق السكنية إلى (75%), وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع ‏البصرة, لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى ‏المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير".‏وأضاف، "أصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع ‏إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, مؤكداً عدم وجود أي زيادة في ‏أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية".‏وشدد الوزير – حسب البيان - على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن، حيث يصل الدعم الحكومي ‏للمناطق السكنية إلى (75%)"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل ‏تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة، بما يضمن استدامة خدمة ‏الكهرباء بكفاءة عالية".