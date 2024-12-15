اتحاد الكرة يعلن إنجاز أوراق لاعب منتخب الشباب اريز خوشناو

2024-12-15 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنجاز الأوراق الرسمية للاعب منتخب الشباب ونادي هونكا الفنلندي اريز خوشناو.وذكر المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللاعبَ صاحب الـ19 عاماً قد أُصدر له اليوم جواز السفر العراقيّ، وبجُهودٍ مشتركةٍ مع لجنةِ اللاعبين المُحترفين ودائرةِ المنتخبات".وأضاف كريم، أن "اللاعبَ أصبح متاحاً الآن لتَمثيلِ منتخبنا الشبابيّ، وهو يلعبُ في مركزِ الجناح الأيمن والأيسر، ونتمنى أن يشكلَ إضافةً لكتيبةِ الشباب".وأشار إلى أن "منتخبُ شباب العراق يستعد للمُشاركةِ في بُطولةِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها الصين مطلع شهر شباط من العامِّ المُقبل".