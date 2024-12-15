2024-12-15 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق الرباع العراقي علي عمار المركز الخامس بوزن + 109كغم ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وتمكن الرباع العراقي من رفع مجموع 451 كغم ليحصل على المركز الرابع في فعالية الخطف مسجلاً ارقام جديدة 201 كغم، 204 كغم.

كما حقق المركز الرابع في فعالية رفع النتر ليحقق رقماً جديداً قدره 247 كغم في الرفعة.

وكان رباع المنتخب العراقي سلوان جاسم وزن 100 كغم حصد الوسام البرونزي في بطولة العالم برفع الاثقال بفعالية النتر بعد ان حقق 220 كغم، فيما احرز المركز الرابع عالميا بالمجموع بعد أن حقق 396 كغم.