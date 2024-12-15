2024-12-15 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏أكد رئيس نادي سامراء الرياضي صدام عزيز، يوم الأحد، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم هدد بغرامة مالية قدرها من 75 إلى 100 مليون دينار عراقي، في حال انسحاب أي فريق من بطولة كأس العراق.

‏وقال عزيز، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تلقينا التبليغ الذي وردنا من رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فرات جبار، بأن نادينا سيغرم بمبلغ يتراوح ما بين 75 إلى 100 مليون دينار، في حال انسحابه من بطولة كأس العراق قررنا خوض لقاء مباراتنا المقبلة أمام أربيل".

وتابع: "أننا اضطررنا لخوض مباراتنا المقبلة في الدوري 32 لبطولة كأس العراق، كما ستخوض كل الفرق الـ32 مبارياتها في بطولة كاس العراق".

وبين أن "اتحاد الكرة أصدر بيانا مساء اليوم بعد تصريحي لوكالة شفق نيوز، الذي أعلنت خلاله انسحابنا لأسباب فنية ومالية، مما دعاه للاستجابة وإبداء التعاون وتأجيله لمباراتنا أمام التاجي وكذلك تأجيل مباراة فريق الكوفة المنسحب الثاني امام الحشد الشعبي ضمن منافساتِ الجولة الثامنة للمرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى، إلى إشعارٍ آخر، وقد اكد البيان ان التأجيل جاء لارتباط فريقي الكوفة وسامراء بمنافسات بطولة كأس العراق للموسم الحالي".

وأشار إلى "إننا سنخوض مباراة الكاس امام اربيل يوم الثلاثاء وسنتوجه إلى أربيل غداً رغم الضائقة المالية التي تعصف بالنادي".

وكان رئيس نادي سامراء صدام عزيز، قد أكد لوكالة شفق نيوز، انسحاب سامراء والكوفة من بطولة كأس العراق، وعدم خوضهما مباراتيهما الثلاثاء أمام أربيل، والكوفة امام الميناء، بسبب الفوارق الفنية والضائقة المالية.