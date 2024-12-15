إنجاز أوراق لاعب نادي هونكا الفنلندي إريز خوشناو لينضم للمنتخب العراقي

2024-12-15 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، نديم كريم، يوم الأحد، إنجاز الأوراقالرسمية للاعب نادي هونكا الفنلندي إريز خوشناو.

وقالكريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب صاحب الـ19 عاماً قد أُصدر له اليومجواز السفر العراقي، وبجهود مشتركة مع لجنة اللاعبين المحترفين ودائرة المنتخبات.

وأضافأن "اللاعب أصبح متاحاً الآن لتمثيل منتخب الشباب، وهو يلعب في مركز الجناحالأيمن والأيسر، ونتمنى أن يشكل إضافة لكتيبة الشباب".

ويستعدمنتخب شباب العراق للمشاركة في بطولة كأس آسيا للشباب التي تستضيفها الصين مطلعشهر شباط/ فبراير من العام المقبل.