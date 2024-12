2024-12-15 20:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى يسجل العراق سنويا ٧٠ مليار دولار سنويا، استيرادات موزعة بواقع ٦٠ مليار دولار للقطاع الخاص و١٠ مليار دولار للقطاع الحكومي التي تتم عبر مصارف أهلية ومصرف حكومي واحد. ويقول خالد البياتي الباحث في الشأن الاقتصادي، إن "بُنية الاقتصاد تفرض نمط القطاعات النشطة، فالعراق يصدر سلعة ويستورد الالاف، بل هو اقتصاد مثالي لاستدامة الاستيرادات […]

The post العراق يستورد سلعاً بـ70 مليار دولار سنويا وتجار يشكون القطاع المصرفي appeared first on جريدة المدى.