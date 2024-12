2024-12-15 20:35:06 - المصدر: جريدة المدى

صلاح الدين/ المدى أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، عن هزة أرضية جديدة بقوة 2.8 درجة ضربت قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين. وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، تلقته (المدى)، أن المراصد الزلزالية سجلت هزة أرضية مساء اليوم تبعد نحو 4كم عن غرب ناحية "الزوية" في محافظة صلاح الدين، تم […]

