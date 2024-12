توجيهات حكومية لحسم تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل وذوي المهن الطبية

2024-12-15 20:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توجيهات جديدة تتعلق بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وذوي المهن الطبية والصحية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات المتخذة لاستكمال تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وفق قانون الأمن الغذائي، بالإضافة للدرجات […]

