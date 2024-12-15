عاصفة رملية تضرب إيران وتحجب الرؤية برا وجوا

2024-12-15 21:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

تكاد الأبنية تختفي جراء الغبار المسيطر في حين وضع سكان كمامات في الشارع (أ ف ب)

تضرب عاصفة رملية جنوب غربي إيران اليوم الأحد متسببة بإغلاق المدارس والإدارات العامة فيما ألغيت رحلات جوية بسبب سوء الرؤية على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ويلف ضباب سميك ترابي محافظتي خوزستان وبوشهر النفطيتين الحدوديتين مع العراق والواقعتين على بعد أكثر من 400 كيلومتر على خط مستقيم من طهران.

وفي صور نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، تكاد الأبنية تختفي جراء الغبار المسيطر في حين وضع سكان كمامات في الشارع.

وفي جنوب غربي إيران، أغلقت المدارس والمرافق العامة أبوابها اليوم وعلقت كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر بسبب سوء الرؤية التي لا تتعدى المئة متر على ما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.

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في آبدان جنوب غربي البلاد اعتبرت نوعية الهواء اليوم "خطرة" مع مؤشر عند مستوى 500 أي أعلى 25 مرة من تركز الجزئيات الصغيرة الملوثة PM2,5 في الجو التي تعتبر مقبولة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وتصل عاصفة الرمل والغبار هذه من العراق المجاور مع جزئيات قد تصيب مواطنين بمشكلات في التنفس تستدعي دخولهم المستشفى.

ويزيد الجفاف من حدة هذه الظاهرة التي باتت أكثر حدوثاً في إيران، ففي يوليو (تموز) عام 2022، أغلقت السلطات مدارس وإدارات عامة في طهران وفي محيطها بسبب التلوث الناجم عن عاصفة رملية.



