وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها

2024-12-15 21:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، أن فواتير استهلاك الطاقة التيتتجاوز مبالغها 150 ألف دينار ستتم مراجعتها وتدقيقها.

وذكرالمكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد اجتماعاًموسعاً في دائرة توزيع ‏البصرة لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهرالماضي على خلفية شكاوى ‏المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير.

وأشارالبيان إلى أن الوزير أصدر حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كلشهرين، مع ‏إخضاع أي فاتورة تتجاوز 150 ألف دينار للمراجعة والتدقيق، مؤكداً عدموجود أي زيادة في ‏أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية.

وشددعلى أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي ‏للمناطقالسكنية إلى 75%"، في إشارة إلى أن الدولة تتكلف بدعم 75% من القيمة الفعليةلاستهلاك الكهرباء.

وشددعلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل ‏تلتزم بتقديم خدماتمتميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة بما يضمن استدامة خدمة ‏الكهرباء بكفاءةعالية".