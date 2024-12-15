وزير التربية يعلن قرب إطلاق رواتب عقود الـ35 ألفا بمديرية تربية البصرة

2024-12-15 21:05:01 - المصدر: واع

البصرة – واع – محمد ناصرحدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، موعد الانتهاء من المدارس الكرفانية والدوام الثلاثي في البصرة، وفيما أشار الى إنجاز 30 مدرسة حتى الآن وتخصيص 180 أخرى ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، أعلن قرب إطلاق رواتب عقود الـ35 الفا بمديرية تربية المحافظة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا شخصنا منذ البداية وجود تلكؤ او قلة في الأبنية المدرسية بالبصرة، ومن خلال المعالجات وبمتابعة رئيس الوزراء عقدنا اجتماعات مع المحافظ، واطلقنا 15 مدرسة بشكل عاجل"، مبينا أنه "تم التصويت في الأسبوع الماضي على تخصيص 2500 قطعة ارض من الوزارات الساندة الى وزارة التربية لبناء مدارس من خلال صندوق العراق للتنمية، حيث كانت حصة محافظة البصرة منها 180 قطعة".وأضاف، "نحتاج الى 460 مدرسة في البصرة، 180 على عاتق صندوق العراق للتنمية و100 على عاتق المحافظة"، مشيرا الى ان "هناك مشروع الوزارة رقم 1 وهو مستمر في المحافظة وكذلك هنالك مشاريع للمدارس ضمن خطة تنمية الاقاليم في المحافظة".ولفت إلى أن "حصة المحافظة من خطة الأبنية المدرسية 83 مدرسة أنجزت منها 30 مدرسة حتى الان والتجهيز مستمر من خلال وزارتنا".وأبدى الجبوري "دعمه لقطاع التربية في المحافظة"، موضحا "اننا نتعامل مع مليون ونصف المليون طالب في هذه المحافظة".وبين أن "محافظة البصرة لديها خصوصية كونها تمتلك منافذ وموانئ وموازنة بترو دولار، ومن غير الممكن وجود دوام ثلاثي فيها لغاية الآن وعازمون على أن يشهد عام 2025 حل مشكلة الدوام الثلاثي وكذلك المدارس الكرفانية والآيلة للسقوط في المحافظة ".وبشأن رواتب العقود في المحافظة، أكد الوزير أن "المعلمين ضمن الـ35 ألف عقد تم استيفاؤهم بالكامل وقريبا سيتم إطلاق رواتبهم"، لافتا الى ان ملاك مديرية تربية البصرة هو 24 ألفا وقمنا بتعيين 59 ألفا وأصبح العدد 83 ألف شخص".