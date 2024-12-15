قيادي في الفتح: داعش فقد "الهرمية السوداء" في كركوك

2024-12-15 21:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاحد (17 كانون الأول 2024)، أن داعش فقد ما اسماها "الهرمية" في محافظة كركوك.

وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية نفذت 12 عملية نوعية في كركوك خلال 2024 بينها ضربات جوية في 7 مواقع، ما أدى الى قتل قرابة 15 من قيادات داعش الارهابي".

وأضاف أن "القيادات التي تم قتلها تمثل هرمية سوداء في داعش الارهابي أي الخطوط القيادية التي تحرك الخلايا النائمة وتمولها وبالتالي ما تحقق من ضربات نوعية لها تأثيرها في شل حركة الخلايا الارهابية".

وأشار الى أن "جهوزية القوات الامنية والعمليات المتكررة في عدة قواطع اعطت زخما ايجابيا في عموم مناطق كركوك"، مؤكدا، أن "مستوى الاستقرار جيد وهناك تعاون كبير من قبل الاهالي لإيمانهم بأن الامن مسؤولية تكاملية".

من جانبه، علق المختص في الشأن الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول إمكانية عودة الإرهاب في العراق بعد حادثة قتل انتحاري في محافظة كركوك، الجمعة الماضي.

وقال علو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإرهاب مازال موجودا في العراق وهناك خلايا إرهابية نائمة وبعضها يتحرك لشن عمليات إرهابية مختلفة، لكن ضغط القوات الأمنية على تلك الخلايا في الملاحقة والمتابعة جعلها تخشى الظهور، خاصة في ظل الضربات النوعية على ما تبقى من تلك الخلايا خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية".

وأضاف، أن "ما حدث في داقوق، يؤكد الجهود الاستخباراتية العالية في ملاحقة الإرهابيين، وهذا لا يعد مؤشرًا سلبيًا، بل على العكس يدل على قوة ودقة متابعة الخلايا الإرهابية، وهذا ما يؤكد صعوبة عودة الإرهاب كما كان سابقاً، ونتوقع أن تتمكن الجهود الأمنية في المرحلة المقبلة من القضاء على ما تبقى من خلايا الإرهاب".