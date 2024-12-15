2024-12-15 21:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، عن انجاز الأوراقُ الرسميّةُ كافة للاعبِ منتخبِ شباب العراق ونادي هونكا الفنلندي "اريز خوشناو" .

ونقل بيان لاعلام الاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، عن المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم، قوله، إن: "اللاعبَ صاحب الـ١٩ عاماً قد أُصدر له اليوم جواز السفر العراقيّ، وبجُهودٍ مشتركةٍ مع لجنةِ اللاعبين المُحترفين ودائرةِ المنتخبات".

وأضاف، إن "اللاعبَ أصبح متاحاً الآن لتَمثيلِ منتخبنا الشبابيّ، وهو يلعبُ في مركزِ الجناح الأيمن والأيسر، ونتمنى أن يشكلَ إضافةً لكتيبةِ الشباب".

ويستعد منتخبُ شباب العراق للمُشاركةِ في بُطولةِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها الصين مطلع شهر شباط من العامِّ المُقبل.



