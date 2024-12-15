2024-12-15 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، عن العثور على جثة شرطي قضى بطلقات نارية شمال المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "بلاغا وصل الى شرطة ناحية يثرب بقضاء بلد شمال محافظة صلاح الدين عن وجود جثة تعود لمنتسب في وزارة الداخلية في العقد الثالث من عمره تم تصفيته بطلقات نارية في منطقة الرأس والصدر".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع تواجد الجثة في احد البساتين وتم نقل الجثة الى الطب العدلي في مستشفى صلاح الدين".

وأكد المصدر أن "تحقيقا فتح بالحادثة لمعرفة الجهات التي تقف خلف قتل المنتسب".