العراق يشارك في اجتماع مجلس وزراء "اوابك"

2024-12-15 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واعشارك نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع 113 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك، الذي عقد في مقر المنظمة في دولة الكويت.وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة ومناقشة القرارات التي تدعم عمل المنظمة وتعزيز مكانتها الدولية ورسم مستقبلها".وأضافت، أنه "شارك في الاجتماع وزراء النفط والطاقة للدول العربية الأعضاء في المنظمة".