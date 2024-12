2024-12-15 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية في محافظة صلاح الدين. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”،، أن “تقرير الهيئة بين، أن قوة الهزة بلغت 2،8 درجة وتم الشعور بها من قبل الموطنين الساكنين بالقرب من حدوثها قرب الشرقاط”. وأضافت، أن “وقت …

