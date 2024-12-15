كرمنشاه.. مقتل شاب كوردي بنيران الامن الايراني في جوانرود

2024-12-15 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت منظمة (هەنگاو= الخطوة) المدافعة عن حقوق الانسان، اليوم الاحد، عن مقتل شاب كوردي باطلاقات نارية مباشرة من القوات الامنية الايرانية في مدينة جوانرود التابعة لمحافظة كرمنشاه الكوردية.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز، ان شابا كورديا يدعى صهيب احمدي قتل برصاص مباشر من قبل القوات الامنية الايرانية في أحد شوارع مدينة جوانرود، لافتا الى ان الشاب الضحية اصيب بثلاث اطلاقات اودت بحياته مباشرة.

واوضح البيان ان الحادث حصل في الساعة الثالثة من فجر الأحد في حي باوه جان في مدينة جوانرود التابعة لمحافظة كرمنشاه، لافتا الى ان الشاب القتيل يبلغ من العمل 20 عاما.

ولفت البيان الى ان القوات الامنية الإيرانية اطلقت النار من دون اي ذريعة او تنبيه مسبق على الضحية عندما كان داخل سيارته الخاصة.

ونوه البيان إلى ان شاهد عيان اكد ان احد رجال الامن يكنى شاويسي هو من أطلق ثلاث رصاصات من سلاح ناري باتجاه رقبة الضحية، مبينا أن الضحية لقي مصرعه على الفور وتم نقل جثمانه الى مستشفى "حضرة الرسول" وسط المدينة.

وتابع البيان ان الضحية صهيب احمدي هو أحد قاطني جوانرود ويعمل حلاقا.