2024-12-15 21:27:04 - المصدر: ايشان

أصدرت محكمة تحقيق تكريت، قراراً بتبليغ مَن وصفته بـ “المتهم” علي عبد الجبار الكريم، رئيس مجلس محافظة الأنبار، لحضوره أمام مكتب التحقيق القضائي في تكريت. وفي وثيقة صادرة عن المكتب، اطلعت عليها “إيشان”، وموجهة إلى مجلس محافظة صلاح الدين، تضمنت تبليغاً لمجلس المحافظة، بأن يحضر الكريم أمام مكتب التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ […]

ظهرت المقالة صراع رئاسة مجلس صلاح الدين.. محكمة تكريت تمهل علي الكريم ثلاثة أيام للمثول أمامها أولاً على ايشان.



