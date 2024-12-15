2024-12-15 21:27:04 - المصدر: ايشان

قررت سرايا السلام، “طرد” ١٢ عنصراً من تشكيلاتها، لارتكابهم أعمالاً منافية للشرع وحب الوطن وبعيدة عن رضا الله ونهج آل الصدر، بحسب ما جاء في نص القرار. وأظهرت وثيقة تلقتها “إيشان”، أن العناصر الـ ١٢، “سولت لهم أنفسهم بارتكاب المعاصي، وعدم طاعة القيادة العامة”. ودعا المعاون الجهادي في نص القرار، إلى “مقاطعتهم وعدم التعامل معهم […]

ظهرت المقالة بعد توجيهات الصدر.. سرايا السلام “تطرد” 12 عنصراً بسبب أعمال منافية للشرع وحب الوطن أولاً على ايشان.



