2024-12-15 21:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، نديم كريم، اليوم الأحد، إنجاز الأوراق الرسمية للاعب نادي هونكا الفنلندي إريز خوشناو. وقال كريم في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن اللاعب صاحب الـ19 عاماً قد أُصدر له اليوم جواز السفر العراقي، وبجهود مشتركة مع لجنة اللاعبين المحترفين ودائرة المنتخبات. وأضاف أن “اللاعب أصبح متاحاً …

The post رسميا.. انجاز اوراق لاعب منتخب الشباب اريز خوشناو first appeared on Observer Iraq.