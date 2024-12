نتنياهو: لا مصلحة لنا بمواجهة سوريا وما نقوم به إحباط لتهديدات محتملة

2024-12-15 21:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن لا مصلحة لبلاده في مواجهة سوريا وما يقوم به الجيش الإسرائيلي محاولات لإحباط تهديدات محتملة، فيما بحث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وضع الرهائن في غزة والتطورات السورية. وأوضح نتنياهو في بيان، أنه تحدث إلى ترامب مساء أمس السبت، عن أحدث مساعي إطلاق […]

