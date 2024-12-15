الدوري الإنكليزي.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على مان سيتي بثنائية

2024-12-15 22:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد في الجولة 16 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز 2024-25.وبهذا الفوز يعود يونايتد إلى سكة الانتصارات من جديد، وهذه المرة من أمام الجريح مان سيتي.وافتتح مان سيتي التسجيل في الدقيقة 36 من الشوط الأول عن طريق يوشكو جفارديول، بينما تعادل لليونايتد بورنو فيرنانديز في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.وسجل أماد ديالو الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 90 من زمن المباراة.وبهذا الفوز يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، بينما يأتي مان سيتي في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.