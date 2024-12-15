مكافحة الإرهاب يعثر على عجلتين لداعش وعبوات ناسفة وأسلحة بصحراء الأنبار

2024-12-15 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، عن تنفيذ واجب شمالي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، عثر خلاله على عجلتين وأسلحة وعبوات ناسفة وقاذفات وصواريخها.

ونقلت خلية الإعلام الأمني، عن قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذ الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من خلال فوج مكافحة ارهاب الأنبار الأول واجباً في إطار الحملات التفيشية لمضافات وكهوف استخدمت من قبل عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار شمالي الرطبة بمحافظة الأنبار".

ولفتت إلى أن "الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب عثروا على عجلتين متروكتين ودراجة نارية و5 عبوات ناسفة وقاذفة RBG7 مع 3 صواريخ قاذفة و4 مساطر تفجير و8 صواعق تفجيري، فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة".

وبينت أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعتمدة"، مشيرة إلى أن "قواتنا الامنية البطلة مستمرة في مطاردة بقايا عصابات داعش وتطهير الأراضي من مخلفات الإرهاب".