مكافحة الارهاب يعثر على عجلتين واسلحة ومواد متفجرة في الرطبة

2024-12-15 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، ان قوات جهاز مكافحة الارهاب، عثرت على عجلتين وأسلحة ومواد متفجرة في قضاء الرطبة غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذ جهاز مكافحة الإرهاب من خلال فوج مكافحة ارهاب الأنبار، الأول واجبا في إطار الحملات التفيشية لمضافات وكهوف استخدمت من قبل عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار شمالي الرطبة بمحافظة الانبار".

وأضاف "قد عثر الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب على (عجلتين متروكتين ودراجة نارية و5 عبوات ناسفة وقاذقة RBG7 مع 3 صواريخ قاذفة و4 مساطر تفجير و8 صواعق تفجير) فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة".

وتابع البيان، انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعتمدة".



