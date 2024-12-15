2024-12-15 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد واع-آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية دائمية، لتحديد مواقع انتشار نبات الداتورا المُخدر، مشيرة إلى أنه يظهر بشكل موسمي بمناطق (اكتاف نهر دجلة) وتجري مكافحته بشكل مستمر.وقال مدير قسم البيئة في دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة حسام مجيد كطوف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة وضمن نشاطها في الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تتعاون مع الجهات الأمنية وتقارير متابعتها لظهور نبات الداتورا، والذي يظهر أحياناً في مناطق شمال بغداد وجنوبها (اكتاف نهر دجلة)".وأضاف كطوف، أنه "ضمن كشوفات اللجان الزراعية يؤشر تكاثر موسمي لنبات الداتورا وشكلت وزارة الزراعة لجنة فنية دائمية متخصصة من كوادرها الفنية في الدوائر والشركات التابعة لها لمكافحة انتشار النبات المذكور".وتابع أنه "ستناط بهذه اللجنة مهمة تحديد مواقع انتشار النبات واتخاذ اجراءات مكافحتها كافة ميكانيكياً وكيميائياً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة".وأعلن جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق، ضبط 6 مزارع لنبات الداتورا المخدر، فيما أشار الى أنه تم إتلاف المواد موقعياً. وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن جهود جهاز الأمن الوطني في مكافحة المخدرات وحماية المواطنين من الأضرار الجسيمة الناتجة عنها، تمكنت مفارزنا في محافظتي بغداد وديالى واستناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة وبعد متابعة، ميدانية حثيثة من ضبط (6) مزارع للنباتات المخدرة". وأشار الى أن "هذه المتابعات أسفرت عن تنفيذ عمليات دهم وفق مذكرات قبض أصولية في مناطق المدائن وألبو عيثة وبلدروز والتي على إثرها تم ضبط (2305) نباتات". وأضاف، أنه "تم إتلاف النباتات موقعياً بالتعاون مع شُعَب زراعة الدورة والمدائن وبلدروز".