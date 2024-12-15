النقل: مطار بغداد الدولي مفتوح أمام الطائرات وانسيابية بالحركة الجوية
2024-12-15 22:10:02 - المصدر: واع
بغداد– واع
أكدت وزارة النقل، اليوم الأحد، أن مطار بغداد مفتوح أمام حركة الطائرات، مشيرة الى أن الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي جيدة جدا.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مطار بغداد مفتوح أمام حركة الطائرات العابرة والهابطة والمغادرة وانسيابية بالحركة الجوية".
وأضاف، أن " الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي جيدة جدا وبانسيابية عالية".
أكدت وزارة النقل، اليوم الأحد، أن مطار بغداد مفتوح أمام حركة الطائرات، مشيرة الى أن الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي جيدة جدا.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مطار بغداد مفتوح أمام حركة الطائرات العابرة والهابطة والمغادرة وانسيابية بالحركة الجوية".
وأضاف، أن " الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي جيدة جدا وبانسيابية عالية".