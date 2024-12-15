في دقيقتين.. الشياطين تقلب الطاولة على غوارديولا بديربي مانشستر

2024-12-15 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على حساب نظيره مانشستر سيتي 2-1، في قمة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الإتحاد.

وتقدم فريق مانشستر سيتي عن طريق جوسكو غفارديول في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية، حولها المدافع الكرواتي برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 85 تحصل ديالو على ركلة جزاء من أمام نونيس، انبرى لها برونو فرنانديز مسجلاً هدف التعادل للشياطين الحمر.

وسجل مان يونايتد هدف ثاني في الدقيقة 90، بعد كرة وصلت إلى إمادو ديالو الذي راوغ إيدرسون ببراعة، ثم وضع الكرة في الشباك.

وتجمد رصيد مان سيتي عند 27 نقطة في المركز الخامس، في حين رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.