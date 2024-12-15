العمليات المشتركة: القوات الأمنية مستمرة في مطاردة بقايا عصابات داعش

2024-12-15 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية مستمرة في مطاردة بقايا عصابات داعش وتطهير الأراضي من مخلفات الإرهاب.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في عملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة، نفذ الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من خلال فوج مكافحة إرهاب الأنبار الأول واجبا في إطار الحملات التفتيشية لمضافات وكهوف استخدمت من قبل عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار شمالي الرطبة بمحافظة الأنبار".وأضافت، أنه "تم العثور على عجلتين متروكتين ودراجة نارية و5 عبوات ناسفة وقاذفة RBG7 مع 3 صواريخ قاذفة و4 مساطر تفجير و8 صواعق تفجير فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة)"، لافتة الى انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعتمدة".وأكدت أن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في مطاردة بقايا عصابات داعش وتطهير الأراضي من مخلفات الإرهاب".