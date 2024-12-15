ذي قار تمسي على عدة حوادث امنية تسببت بمصرع وإصابة 9 اشخاص

2024-12-15 23:01:59 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث سير مروع شمال المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا عمره دون العشرين عاما توفي نتيجة إصابته بعدة شظايا بسبب انفجار جسم غريب داخل بستان ذويه بمنطقة البوشرجي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وتابع المصدر، كما ان " حادث سير مروع وقع على الطريق العام الرابط بين الناصرية والشطرة نتيجة تصادم 3 عجلات، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، كما ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة حي الإعلام وسط قضاء الغراف"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار نتيجة رسوب الشاب بالدراسة الاعدادية".

وبين المصدر، كما ان" قوة امنية تمكنت من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بأحد الانهر في ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار بسبب خلافات عائلية".