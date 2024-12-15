الرصد الزلزالي يوضح "هزات الشرقاط" القوية: تصادم الطبقتين العربية والإيرانية

2024-12-15 23:01:59 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، ما حدث من نشاط زلزالي خلال الأيام الأخيرة في منطقة شمال محافظة صلاح الدين، مؤكدة حصول هزات أرضية قوية يعقبها سلسلة من الهزات ذات المقدار الأقل من الهزة الرئيسية.

وقال قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهزات الأرضية التي سجلت جنوب الشرقاط والمناطق المجاورة كانت نتيجة وجود عدد من الفوالق السطحية المنتشرة في المنطقة منذ ملايين السنين وتحرير مفاجيء للطاقة المخزونة لأسباب طبيعية تتعلق بالوضع التكتوني للمنطقة والحركة المفاجئة على سطح الفوالق وتحرير الطاقة المخزونة".

وأوضح أن "هذه الطاقة نشأت بسبب قوى طبيعية ناتجة عن قوى الضغط التكتوني لتصادم الطبقتين العربية والإيرانية علماً أن المنطقة شهدت خلال عام 2009 هزة بقوة 5.1 درجة، كما شهدت خلال عام 2017 هزة مماثلة".

وبين أن "حصول هزات أرضية بهذا المقدار تعقبها سلسلة من الهزات ذات المقدار الأقل من الهزة الرئيسية وتسمى aftershock والتي تستمر لحين عودة صخور القشرة الارضية لحالة الاستقرار ولا يوجد ما يدعو للقلق وضرورة الابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الدقيقة".