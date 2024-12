2024-12-15 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل الرباع علي عمار، اليوم الأحد، خمسة أرقام قياسية لفئة الشباب في بطولة العالم المقامة في البحرين. وقال رئيس اتحاد رفع الاثقال محمد كاظم مزعل للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، أن “الرباع علي عمار سجل خمسة أرقام قياسية عالمية لفئة الشباب والمركز الرابع في رفعة الخطف وقدرها 204 كلغم والرابع في رفعة …

