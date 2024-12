فوز دراماتيكي لمانشيستر يونايتد على غريمه السيتي ليعمق جراح غوارديولا

2024-12-15 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر عمق مانشستر يونايتد، جراح جاره السيتي، بعدما قلب الطاولة على رأسه، وحقق فوزا قاتلا (2-1) بملعب الاتحاد، اليوم الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. المان سيتي تقدم بهدف عن طريق يوسكو جفارديول في الدقيقة 36، قبل أن يقلب اليونايتد، النتيجة بهدفين متتاليين عبر برونو فيرنانديز (ركلة جزاء) وأماد ديالو …

