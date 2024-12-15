2024-12-15 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعطمأنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، من الهزات الأرضية المتتالية في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة انه لا يوجد داعٍ للقلق.وذكرت الهيئة في بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الهزات الأرضية التي سجلت جنوب الشرقاط والمناطق المجاورة ناتجة عن وجود عدد من الفوالق السطحية المنتشرة في المنطقة منذ ملايين السنين، مما يؤدي إلى تحرير مفاجئ للطاقة المخزونة لأسباب طبيعية تتعلق بالوضع التكتوني للمنطقة "، مبينا، "تتسبب الحركة المفاجئة على سطح الفوالق في تحرير هذه الطاقة، وهي ظاهرة طبيعية نشأت نتيجة قوى الضغط التكتوني الناتجة عن تصادم الطبقين العربي والإيراني".واشارت الهيئة إلى ان "المنطقة شهدت هزة أرضية في عام ٢٠٠٩ بقوة ٥.١ درجات، كما شهدت هزة مشابهة في عام ٢٠١٧"، موضحة، إن "حدوث هزات أرضية بهذه القوة يتبعها سلسلة من الهزات ذات المقدار الأقل، والتي تُسمى “aftershock”، وتستمر حتى تعود صخور القشرة الأرضية إلى حالة الاستقرار".واكدت الهيئة، أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق، ويجب على الجميع الابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الدقيقة".