اتحاد الأثقال: الرباع علي عمار سجل خمسة أرقام قياسية لفئة الشباب في بطولة العالم

2024-12-15 23:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسومي

سجل الرباع علي عمار، اليوم الأحد، خمسة أرقام قياسية لفئة الشباب في بطولة العالم المقامة في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرباع علي عمار سجل خمسة أرقام قياسية عالمية لفئة الشباب والمركز الرابع في رفعة الخطف وقدرها 204 كلغم والرابع في رفعة النتر وقدرها 247 كلغم والمركز الخامس في المجموع وقدرها 451 كلغم".





