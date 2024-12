2024-12-15 23:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين/ عراق اوبزيرفر طمأنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، من الهزات الأرضية المتتالية في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة انه لا يوجد داعٍ للقلق. وذكرت الهيئة في بيان لوزارة النقل تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “الهزات الأرضية التي سجلت جنوب الشرقاط والمناطق المجاورة ناتجة عن وجود عدد من الفوالق السطحية المنتشرة في المنطقة منذ …

