الرصد الزلزالي يوضح بشأن ما يحدث في الشرقاط

2024-12-15 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأحد، (15 كانون الأول 2024)، حول النشاط الزلزالي خلال الأيام الأخيرة في منطقة شمال محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الهزات الأرضية التي تم تسجيلها في صلاح الدين، جنوب الشرقاط والمناطق المجاورة هي نتيجة لوجود عدد من الفوالق السطحية المنتشرة في المنطقة منذ ملايين السنين وحدث تحرير مفاجئ للطاقة المخزونة لأسباب طبيعية تتعلق بالوضع التكتوني للمنطقة والحركة المفاجئة على سطح الفوالق وتحرير الطاقة المخزونة" مبينا، ان "هذه الطاقة نشأت بسبب قوى طبيعية ناتجة عن الضغط التكتوني لتصادم الطبقتين العربية والايرانية".

ونوه البيان الى، إن "هذه المنطقة هذه قد شهدت خلال عام 2009 هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، كما شهدت خلال عام 2017 هزة مماثلة".

وأضاف "كما هو معلوم ان حصول هزات أرضية بهذا المقدار تعقبها سلسلة من الهزات ذات المقدار الأقل من الهزة الرئيسة وتسمى الارتدادية aftershock وهذه تستمر لحين عودة صخور القشرة الأرضية لحالة الاستقرار ولا يوجد ما يدعو للقلق وضرورة الابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الدقيقة".