فنانة تونسية: العراق عاد أقوى وأجمل

2024-12-15 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت الفنانة التونسية صالحة بسلامة، اليوم الأحد، أن العراق استعاد عافيته وعاد اقوى وأجمل، وأشارت الى ان الفنانين سعداء جدا بهذا التعافي الذي انعكس على الفن والمسرح.وقالت بسلامة لوكالة الأنباء العراقية (واع): خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان بغداد للمسرح الدولي بدورته الخامسة: "نرتبط مع العراق والعراقيين بعلاقة وطيدة ومتينة منذ سنوات طويلة ونسمع عن حب وشغف اهلنا للعراق "، مشيرة الى ان " هذه زيارتي الاولى للعراق للمشاركة في مهرجان بغداد للمسرح الدولي ".وأضافت، أن " العراق استعاد عافيته وعاد أقوى وأجمل، ونحن سعداء جدا بهذا التعافي"، موضحة أنه" منذ ان وضعت قدمي في ارض بغداد وجدتها تشبه بلدي تونس، وأهل بغداد كرماء وطيبين".وبينت بسلامة أن "مسرحية (آخر البحر) التي شاركت بها اقتباس من تراجيديا قديمة (ميديا)، وبطلتها من اليمن"، مؤكدة "جسدت دور البطلة إكراماً لليمن وللمرأة العربية وتقديرا للحضارة العربية التي عانت من حروب ومؤامرات عديدة".