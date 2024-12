2024-12-15 23:40:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على حساب نظيره مانشستر سيتي 2-1، في قمة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الإتحاد. وتقدم فريق مانشستر سيتي عن طريق جوسكو غفارديول في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية، حولها المدافع الكرواتي برأسية في الشباك. وفي الدقيقة 85 تحصل ديالو على ركلة جزاء من أمام نونيس، […]

