2024-12-15 23:45:05 - المصدر: ايشان

وعود وتصريحات بالجملة، أطلقها قائد القيادة العامة السورية الجديدة، أحمد الشرع المعروف بـ “أبو محمد الجولاني”، بشأن الخطط المستقبلية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. ويقول الشرع، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام، إنه “سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة”. ويضيف، أنه “لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء […]

ظهرت المقالة عبر زيادة الرواتب وحل الفصائل.. هل بدأ الجولاني خطوات الاستحواذ على رئاسة سوريا؟ أولاً على ايشان.



