2024-12-15 23:45:05 - المصدر: ايشان

أعلن السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، اليوم الأحد، قرب عودة نشاط مبنى سفارة بلاده في دمشق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن أكبري قوله: “قبل وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق، نهب مجهولون دمشق، بما في ذلك سفارتنا”. وأضاف: “كانت هناك تيارات مشبوهة فيما حدث في سوريا، ولم يكن لدينا دولار واحد في السفارة ولم […]

ظهرت المقالة طهران تعلن قرب عودة نشاط سفارتها في دمشق: مجهولون نهبوا المبنى أولاً على ايشان.



